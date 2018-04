Ambiente: corsi per salvare la fauna selvatica in Liguria

Caprioli, daini e cinghiali feriti o in difficoltà da oggi in Liguria avranno una possibilità in più di essere aiutati dall’uomo. La Giunta Toti, su proposta dell’ assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, ha approvato i criteri per organizzare i corsi di formazione dedicati al personale addetto al soccorso e al recupero della fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà.

“Un fenomeno molto sentito – commenta l’assessore Mai – che conta una casistica molto frequente e che riguarda spesso caprioli, daini e cinghiali. I corsi consentiranno di formare nuovi volontari che possano svolgere le attività previste dalle Linee guida approvate nel 2016. L’obiettivo è la tutela del patrimonio faunistico ligure e nel contempo preservare la pubblica sicurezza”.

I corsi, articolati in sei moduli per un totale di 40 ore, comprendono: l’inquadramento legislativo sulla gestione e tutela della fauna selvatica, le regole di comportamento in presenza di animali selvatici feriti e spaventati, come recuperarli, come dare loro un primo soccorso, come gestire le situazioni di rischio e alcuni principi di riabilitazione e rilascio in libertà degli animali curati. Potranno svolgere i corsi: le associazioni senza scopo di lucro, iscritte negli appositi elenchi regionali, che abbiano come finalità la tutela e la salvaguardia della natura e della fauna; gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini.