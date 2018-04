Ambiente, ministro Galletti: “Il tema in questa ultima legislatura è cresciuto molto”

“Il tema ambientale in questa ultima legislatura è cresciuto molto“, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti al Villaggio per la Terra. “Abbiamo messo in campo molto come politiche nazionali, come ad esempio il patto della pianura padana sullo smog, le risorse che abbiamo erogato per la mobilità sostenibile ma anche la nuova strategia energetica nazionale e la nuova governance per la gestione degli obiettivi di sviluppo sostenibile“. “Bisogna continuare su questa strada con la consapevolezza che bisogna fare in fretta e tutti insieme“.