Ambiente: un video messaggio del Parco del Vesuvio contro i rifiuti

“Io #mirifiuto di sporcare. Fallo anche tu“: l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha realizzato un video per sensibilizzare cittadini e turisti a tenere pulite le aree verdi. Il video mostra due bambini che vogliono giocare a calcio in una pineta del Parco ma il pallone finisce tra i rifiuti, e così decidono di andare via. Quando la pineta torna pulita, i ragazzi fanno ritorno, perché “giocare è un diritto, lasciare il Parco pulito un dovere“.

“Abbiamo pensato di utilizzare i nuovi canali della comunicazione per arrivare a un pubblico più vasto e per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente e delle aree protette. Il nostro è tra i parchi più urbanizzati e c’è il problema dell’abbandono dei rifiuti. Oltre alla repressione delle forze dell’ordine, c’è bisogno anche di un’opera di sensibilizzazione“, ha spiegato il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.