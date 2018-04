Ambiente: Sos per la schiuma biancastra sulle sponde del lago Miseno 

Associazioni ambientaliste e residenti in allarme a Bacoli (Napoli) per la presenza da alcuni giorni di schiuma biancastra sulle sponde del lago Miseno, il bacino lacustre flegreo che si estende tra il centro storico della cittadina flegrea e il litorale di Miseno e Miliscola. L’SOS scattato nel centro flegreo e’ anche dovuto al fatto che al presunto fenomeno di inquinamento si associa, in alcune ore del giorno, aria pesante e maleodorante.

Periodicamente lo specchio d’acqua e’ interessato dal fenomeno di eutrofizzazione delle alghe, situazione che si riscontra anche negli altri bacini flegrei, ma la persistenza dell’acqua torbida e le tracce di schiuma lasciate sulle sponde non convincono i residenti che temono l’innesto di nuovi scarichi fognari illegali. Richiesto l’intervento dell’Arpac per l’esame delle acque e controlli per accertare abusi.