In Mongolia il ministero dell’Ambiente e del Turismo ha annunciato lo stop alla pesca fino al 15 giugno: l’attività viene proibita ogni anno per circa 2 mesi e mezzo per consentire la riproduzione della fauna (il ripopolamento delle 75 specie di pesci registrate).

article

1072762

MeteoWeb

Ambiente: stop alla pesca in Mongolia fino al 15 giugno

In Mongolia il ministero dell’Ambiente e del Turismo ha annunciato lo stop alla pesca fino al 15 giugno: l’attività viene proibita ogni anno per circa 2 mesi e mezzo per consentire la riproduzione della fauna (il ripopolamento delle 75 specie di pesci registrate). In caso di violazione sono previste multe elevatissime (oltre 400 euro).

http://www.meteoweb.eu/2018/04/ambiente-stop-pesca-mongolia/1072762/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/04/MARE.jpg

mongolia,pesca mongolia

NEWS