Ambiente: 700.000 euro dalla Regione Toscana a parchi e riserve

Ammontano a 700mila euro le risorse che per il 2018 la Regione Toscana ha deciso di stanziare per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Lo stabilisce il Documento operativo annuale approvato nell’ultima Giunta, in cui è racchiusa tutta la programmazione per i parchi e le riserve e la biodiversita’, ricchezze della Toscana, per questo anno.

“Anche il patrimonio naturalistico ha il suo documento operativo, come gia’ la difesa del suolo, la sismica e la difesa della fascia costiera – spiega l’assessore all’Ambiente Federica Fratoni – una scelta a cui teniamo molto e in linea con la nuova politica che abbiamo intrapreso dal 2016 per i parchi, le riserve e le aree protette: una politica di gestione. Tanto che quest’anno abbiamo scelto di destinare una cifra importante al settore, incrementandola rispetto al 2017 di circa l’80%. Con questo documento la Regione individua modalita’ e iniziative in base alle quali gestire le sue aree naturalistiche, in stretta collaborazione con gli enti locali e le associazioni ambientaliste, un modello di gestione che dopo due anni e’ arrivato finalmente a maturita’”.