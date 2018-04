Ammu porta il cannolo, il re dei dolci siciliani, al Fuorisalone 2018

Il Fuorisalone 2018 sa anche di Sicilia.

I visitatori del Fuorisalone potranno infatti gustare i Cannoli Espressi Siciliani di Ammu all’interno di INHABITS in Piazza Castello (lato Via Quintino Sella).

La piccola, ma dolcissima, postazione di Ammu preparerà live i cannoli siciliani espressi, caratterizzati da una friabile cialda riempita sul momento di vera ricotta siciliana e guarniti con granella di pistacchio di Bronte, scorzette d’arancia, ciliegia candita e cioccolato.

Una vera delizia che saprà sorprendere e coccolare i visitatori del FuoriSalone.

Inoltre per tutta la durata del Salone del Mobile Ammu Cafè in Corso Garibaldi 84 proporrà il suo aperitivo siciliano , il tagliere Ammu composto da formaggi e salumi isolani, caponatina, arancino siciliano e altre squisizie accompagnato da un cocktail.

E, sempre in Corso Garibaldi 84, non mancherà la granita siciliana di Ammu , morbida e cremosa proprio come la fanno ad Acireale.

Un’apecar e una postazione Ammu saranno presenti anche in Fiera.

Ce n’è davvero per tutti!