Niente Desarpa per quest’anno. Domenica 15 aprile, il tradizionale gigantone in programma a Pila per chiudere la stagione invernale è stato annullato a causa delle condizioni metereologiche instabili. Tutta la località di Pila aspetta comunque gli sciatori e gli amanti della neve per l’ultima bellissima giornata da trascorrere nel comprensorio, perfettamente innevato, con tutti gli impianti regolarmente in funzione.

Appuntamento a Pila domenica 15 aprile!