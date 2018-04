Apple, batterie a rischio su alcuni Mac: sostituzione gratis 

Problemi per la batteria di alcuni computer Apple, tanto da spingere la casa di Coupertino ad avviare un programma mondiale di sostituzione gratuita della stessa. L’iniziativa, ha spiegato la compagnia, riguarda un numero “limitato” di portatili MacBook Pro da 13 pollici, nella versione senza Touch Bar, prodotti tra l’ottobre 2016 e l’ottobre 2017.

Il problema è un componente del pc che può portare al rigonfiamento della batteria la quale, a sua volta, rischia di fare altri danni alla macchina. L’espansione della batteria – assicura la società di Cupertino – non rappresenta un rischio per la sicurezza degli utenti.

Per identificare i MacBook Pro interessati occorre inserire il numero seriale in una apposita barra di ricerca sul sito di Apple. Il programma di sostituzione gratuita, precisa la compagnia, sara’ valido per cinque anni.