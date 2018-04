Archeologia: in Corea del Nord antiche tombe “sosia” di quelle etrusche

Hanno caratteristiche simili a quelle etrusche le tombe ipogee costruite in Corea del Nord tra il I e il VI secolo dopo Cristo sotto la dinastia Koguryo: alcune decorazioni interne potrebbero essere state dipinte con la tecnica dell’affresco, finora ritenuta tipica solo dell’Occidente. Sull’ipotesi faranno luce le analisi chimiche condotte in Italia, sotto l’egida dell’Unesco, dai laboratori dell’Università di Bologna a Ravenna. I risultati forniranno preziose indicazioni in vista del restauro, che verra’ eseguito con fondi offerti dalla Corea del Sud: un esempio di come l’arte possa giocare un ruolo centrale nel processo di pace.

“Quando nel 2003 sono entrato per la prima volta in queste tombe vicino a Pyongyang, sono rimasto sorpreso. Le decorazioni interne di questi ‘igloo’ di granito presentavano incredibili similitudini con gli affreschi di Tarquinia e Vetulonia: anche i materiali erano simili, come indicato dalle prime analisi che abbiamo fatto in quegli anni. Ora cercheremo conferme con nuove tecniche di indagine, come la microscopia infrarossa e la chemiluminescenza, applicate a piccolissimi campioni che lo scorso anno ho raccolto da altre due tombe del VI secolo, una delle quali appartenuta ad una principessa coreana,” spiega Rocco Mazzeo, professore di chimica per i beni culturali all’Università di Bologna ed esperto Unesco per i dipinti murali dell’Asia orientale.