Astrofisica: Marica Branchesi l’unica italiana tra le 100 persone più influenti al mondo secondo la rivista Time

Marica Branchesi, l’astrofisica italiana che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, figura nella lista delle cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time.

Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. A dicembre 2017 è stata inserita nella Top Ten dei personaggi scientifici del 2017 stilata da Nature, che l’ha citata per il ruolo nella scoperta dei primi segnali di onde gravitazionali dalla collisione di due stelle di neutroni.

L’astrofisica urbinate, che viene segnalata nella categoria ‘Pioneers’ (pionieri) con un ritratto firmato da Jeffrey Kluger, lavora da anni all’interno della collaborazione internazionale di Ligo-Virgo per la rivelazione delle onde gravitazionali. Presidente della commissione di Astrofisica delle onde gravitazionali della Unione Astronomica Internazionale e membro del Comitato internazionale per le onde gravitazionali, Marica Branchesi e’ entrata a far parte della collaborazione Virgo nel 2009 ed e’ ricercatrice al Gran Sasso Science Institute e associata presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il suo ruolo e’ stato quello di favorire l’unione tra l’astronomia osservativa e la fisica strumentale degli strumenti utilizzati per captare le onde gravitazionali, aprendo cosi’ la strada all’astronomia multimessaggero, ossia alla nuova astronomia basata su segnali provenienti da fonti diverse e che tutti insieme aprono la via a una nuova immagine dell’universo.

“Sono onoratissima ed emozionata per questo riconoscimento davvero inatteso, che va ad un’intera comunita’ scientifica italiana protagonista delle scoperte di questi ultimi anni”: ha la voce che sorride, Marica Branchesi, l’astrofisica abituata ad ‘ascoltare’ le onde gravitazionali che oggi si ritrova invece alle prese con un’altra onda, quella della popolarita’ che l’ha travolta dopo che la rivista Time l’ha inserita tra le 100 persone piu’ influenti al mondo. “Quando ho ricevuto l’email dell’editor di Time, l’ho guardata due o tre volte prima di capire: ero un po’ confusa, mi chiedevo e’ spam o reale? La cosa piu’ importante e’ che entriamo in questa classifica con la scienza: sono felice che, grazie a questa nomination, il nostro Paese e la ricerca scientifica siano riconosciuti a livello internazionale. Abbiamo un sistema formativo che e’ ancora di altissimo livello in fisica e astronomia, e nonostante le difficolta’, magari dovute ad un finanziamento che non e’ all’altezza di altri Paesi, gli scienziati italiani sono in posizioni molto importanti”. Un pensiero in particolare va “alla comunita’ scientifica italiana che ha lavorato alla collaborazione Virgo e a tutti gli astronomi che hanno contribuito alle scoperte di questi ultimi anni”, sottolineaBranchesi. Il riconoscimento del Time, “e’ legato all’astronomia delle onde gravitazionali, ma anche all’astronomia multimessaggera che mette insieme tutte le informazioni che possiamo avere dall’Universo, quindi luce e onde gravitazionali”. “In questo momento – ricorda l’astrofisica – i rivelatori di onde gravitazionali sono spenti per un upgrade tecnologico e a fine anno riprenderanno le osservazioni con un volume di Universo piu’ grande da osservare. Quello che abbiamo fatto finora e’ solo l’inizio: per il futuro ci aspettiamo tante scoperte, e questa nomination del Time ci da’ ancora piu’ entusiasmo”. Un entusiasmo che Branchesi vuole trasmettere anche alle ragazze aspiranti ricercatrici. “Spero di essere un esempio per le giovani astronome e astrofisiche che vogliono intraprendere questa carriera: l’avventura che sto vivendo dimostra che con lavoro e onesta’ si possono realizzare i propri sogni. Io alla fine sono solo una persona normalissima che ha lavorato tanto”. Una donna che ora deve fare i conti con la propria popolarita’ anche fra le mura domestiche: “i miei bimbi, di tre anni e un anno e mezzo, ancora non si rendono conto, mentre il mio compagno, ricercatore, e’ entusiasta. Con lui andro’ martedi’ a New York per il ‘Time 100 Gala’. Non ho ancora comprato i biglietti per l’aereo e il vestito, ma sono sicura che sara’ un’esperienza unica”.

Felicita’ e orgoglio: sono questi i sentimenti dei ricercatori italiani che lavorano al fianco di Marica Branchesi, l’astrofisica segnalata dalla rivista Time fra le 100 persone piu’ influenti al mondo per la scoperta delle onde gravitazionali. “Congratulazioni a Marica per questo nuovo riconoscimento per il suo lavoro, che e’ rappresentativo dell’impegno di un’intera comunita’ ed e’ emblematico della peculiarita’ della scoperta di cui siamo stati tra i protagonisti”: a dirlo e’ Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). “Il ruolo di coordinamento svolto da Marica e dai suoi colleghi, che ha fatto si’ che le decine di osservatori elettromagnetici sulla Terra e nello spazio lavorassero in modo coeso e sinergico assieme agli interferometri di onde gravitazionali, e’ stato determinante per il raggiungimento del risultato, ed e’ rappresentativo del carattere ‘corale’ di questa scoperta: siamo molto contenti – conclude Ferroni – che il valore di tutto cio’ venga riconosciuto anche al di fuori della comunita’ scientifica e a livello mondiale”. Al coro di congratulazioni si unisce anche Eugenio Coccia, Rettore del Gran Sasso Science Institute (Gssi), la Scuola Universitaria Superiore dove lavora Branchesi. “Siamo orgogliosi che Marica sia una nostra ricercatrice”, afferma Coccia. “E’ un ulteriore segno che e’ possibile reclutare brillanti talenti e fare scienza di frontiera in Italia e in particolare all’Aquila, che sta diventando una moderna citta’ europea della conoscenza grazie alla presenza del Gssi, dei Laboratori del Gran Sasso dell’Infn e dell’Universita’ dell’Aquila. Il nuovo campo dell’astronomia con molti messaggeri, cioe’ fotoni e onde gravitazionali, deve molto alla capacita’ di Marica di far fare squadra a comunita’ scientifiche diverse”.