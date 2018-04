Australia, indagine sull’export di pecore: migliaia morte nel trasporto

Il ministro dell’Agricoltura australiano ha ordinato un’indagine sull’export di pecore vive, dopo aver visionato un video “profondamente inquietante” diffuso dal gruppo animalista Animals Australia, relativo a pecore morte in viaggio verso il Medio Oriente.

Nell’agosto 2017 in un solo viaggio sono morti circa 2400 esemplari per stress da caldo estremo a bordo di una nave partita da Perth in Australia occidentale e diretta a Doha in Qatar.

Il ministro si è detto “scioccato e profondamente turbato dalle immagini di sofferenza degli animali” e ha minacciato di bloccare la prossima spedizione di quasi 64 mila pecore in partenza da Fremantle, se non saranno fornite sufficienti garanzie.