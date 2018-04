TV, RAI5: “Coast Australia”, viaggio nello Stato di Victoria

Un viaggio lungo la costa dello stato australiano di Victoria tra magnifici capolavori d’ingegneria e luoghi di intensa bellezza, ma anche fonte di pericolo. In “Coast Australia”, in onda domenica 29 aprile alle 14.40 su Rai5, lo storico e archeologo Neil Oliver prosegue la sua esplorazione delle coste australiane con l’antropologa Xanthe Mallett, che svelerà il mistero di un tragico affondamento che ha segnato la fine di un’era. L’architetto paesaggista Brendan Moar, invece, toccherà con mano i rischi derivanti dalla costruzione della Great Ocean Road; e il paleontologo Tim Flannery si metterà sulle tracce di un enorme predatore. In questi luoghi, storie di disastro e di speranza si susseguono e paesaggi mozzafiato attirano turisti da tutto il mondo.