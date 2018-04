Bambini registrati come figli di due genitori dello stesso sesso: una “progressiva presa d’atto della realtà”

“C’e’ un mutamento nell’opinione pubblica e nella nostra società, dove si cominciano a vedere i volti di chi ha fatto certe scelte. Io e il mio compagno, come molti altri, non siamo un’allegoria, siamo una famiglia, e per fortuna i funzionari aprono un varco che consente ai figli delle famiglie arcobaleno di avere gli stessi diritti degli altri bambini“: lo ha dichiarato in un’intervista a Repubblica l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola, in riferimento ai casi di bambini registrati come figli di due genitori dello stesso sesso, che rappresentano “una progressiva presa d’atto della realtà“. “Il vuoto normativo va colmato, vanno rimossi gli ostacoli che possono ledere i diritti dei bambini“.