Morta Barbara Bush: aveva rifiutato le ultime cure, soffriva di broncopneumopatia ostruttiva

Barbara Bush, ex first lady, moglie dell’ex presidente George Bush, è morta all’età di 92 anni: lo ha reso noto la famiglia.

Aveva deciso tre giorni fa di non ricorrere a ulteriori trattamenti medici dopo i recenti ricoveri ospedalieri: la decisione era stata presa dopo aver consultato la famiglia e i medici.

Il marito ex presidente, ha fatto sapere in una dichiarazione il capo del suo staff, Jean Becker, “naturalmente ha il cuore spezzato per la perdita della sua amata Barbara“. “Le ha tenuto la mano tutto il giorno oggi ed era al suo fianco quando (lei) ha lasciato questa buona Terra“, ha aggiunto. Lunedì Barbara aveva deciso di interrompere le cure, preferendo restare nella sua residenza di Houston anziché ricoverarsi di nuovo e sottoporsi a cure “palliative”. La donna si era sottoposta a un intervento al cuore nel 2009, mentre nel 2017 una bronchite l’aveva costretta a ricoverarsi in ospedale.

Per volere del presidente Donald Trump, la bandiera degli Stati Uniti rimarrà a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici, nelle basi militari e sulle navi fino al tramonto del giorno in cui verrà sepolta.

Barbara Bush soffriva di broncopneumopatia ostruttiva (nota in inglese come Copd, Chronic obstructive pulmonary disease): è stata l’infezione, che insieme a una insufficienza cardiaca, a determinare la morte dell’ex first lady.

La Copd è una malattia dell’apparato respiratorio caratterizzata da un’ostruzione irreversibile delle vie aeree, di entità variabile a seconda della gravità. La malattia è solitamente progressiva ed è associata a uno stato di infiammazione cronica del tessuto polmonare. La conseguenza a lungo termine è un rimodellamento dei bronchi, che provoca una riduzione consistente della capacità respiratoria.

Non ci sono cure per la malattia e l’unico strumento per rallentarne il decorso è l’uso dell’ossigeno. Quando la malattia è avanzata, staccare l’ossigeno diventa spesso fatale.