Basilicata, nucleare: no da parte di associazioni e sindacati al deposito delle scorie

Ribadire la netta contrarieta’ all’individuazione sull’intero territorio della Basilicata del Deposito nazionale di smaltimento delle scorie nucleari, gia’ espressa con le osservazione inviate lo scorso settembre nell’ambito della Vas (Valutazione ambientale strategica) per il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

E’ questo il contenuto del documento che nei prossimi giorni verra’ inviato al Mise dall’assessorato all’Ambiente della Regione Basilicata per richiamare il ministero, anche alla luce dell’ordinarieta’ dei poteri attualmente in capo al Governo, al rispetto dell’iter procedurale piu’ corretto, che prevede prima la chiusura del Programma nazionale, per poi passare alla definizione della “Carta nazionale aree potenzialmente idonee”.

Il documento, condiviso questo pomeriggio a Potenza nel corso di un incontro convocato dall’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Francesco Pietrantuono, con i rappresentanti di Anci, associazioni ambientaliste, sindacati, ordini professionali e associazioni agricole, mira a tenere alta l’attenzione sul tema del Deposito unico nazionale di scorie nucleari e vuole evidenziare come l’accoglimento da parte dell’Ispra (che definira’ i criteri per l’individuazione del sito) delle osservazioni fatte dalla Regione Basilicata nell’ambito della Vas vada nella direzione dell’esclusione della Basilicata dalle aree potenzialmente idonee.

“Rispetto all’accelerazione del Governo sulla carta nazionale, va ricordato – ha sottolineato Pietrantuono – che l’iter procedurale non puo’ prescindere dalla conclusione della fase sul programma nazionale. E rispetto a tale programma, ad oggi, ci sono solo le osservazioni della Commissione di valutazione ambientale, che tra l’altro solleva una serie rilievi di cui tener conto. Solo successivamente si potra’ aprire la discussione sulla Carta. La vicenda di Scanzano – ha aggiunto l’assessore regionale – assieme ad una serie di osservazioni di carattere tecnico-scientifico legate a ragioni ambientali motivano l’inidoneita’ della nostra Regione ad accogliere un sito di rifiuti radioattivi. Il percorso nucleare non e’ piu’ compatibile con la Basilicata e non rientra nella visione di sviluppo strategico da noi perseguita.

Proprio in tale ottica, infatti, non ci siamo candidati ad un bando Enea per un centro di ricerca sulla fusione nucleare per la produzione di energia elettrica, a dimostrazione che le nostre scelte, anche nel campo dell’innovazione e della ricerca, sono lontane da tale ambito”.

All’incontro e’ intervenuto anche Nicola Grippa, del Dipartimento Ambiente, il quale ha illustrato brevemente le osservazioni della Commissione di valutazione ambientale e messo l’accento sulla necessita’ di capire come tali indicazioni saranno poi recepite nel programma definitivo.