Bicocca1522: venerdì 27 Aprile la rievocazione della Battaglia

La Battaglia della Bicocca, uno degli episodi salienti delle “guerre d’Italia” combattute nel ‘500 tra Francia e Spagna per il dominio dell’Europa, rivive nei territori in cui ebbe luogo. Era il 27 aprile 1522 e il conflitto vedeva le forze milanesi di Francesco II Sforza, sostenute dalle truppe imperiali di Carlo V, lottare per la riconquista del Ducato di Milano nelle mani dei Francesi dal 1515. Lo scontro avvenne nell’area dell’odierno Quartiere Bicocca e venerdì 27 aprile, esattamente 496 anni dopo, nel campus dell’Ateneo si svolgerà la rievocazione, per il secondo anno consecutivo, della battaglia.

A fianco dello spettacolo, altre iniziative aperte al pubblico realizzate dagli studenti di Scienze del Turismo e Comunità Locale dell’Università di Milano-Bicocca, come i laboratori sulla tecnica di intrecciare i fiori, sull’alimentazione dell’epoca e sulla riproduzione dei berretti simili a quelli indossati dal Duca Francesco II. Tanti gli eventi culturali anche al pomeriggio e in serata. La manifestazione fa parte delle iniziative organizzate per celebrare i 20 anni dell’Ateneo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 10.00 Saluti d’apertura

Paolo Cherubini, Prorettore Vicario dell’Università di Milano-Bicocca

Giampaolo Nuvolati, Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Marco Martini, Direttore del BiPAC-Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Patrimonio Storico Artistico Culturale

Ezio Marra, Decano del corso di laurea triennale STCL e Coordinatore del Dottorato internazionale in Sviluppo Umano e Sostenibile

Paolo Galli, Responsabile Scientifico MaHRE Center-Marine Research and High Education Center

Ore 10.30 Presentazione della rievocazione: Franca Morazzoni e Novella Vismara

Ore 10.40 Duelli rievocativi a cura della Compagnia di San Giorgio e il Drago

Ore 11.40 I rievocatori della Compagnia saranno a disposizione per rispondere alle domande degli interessati

Dalle 10.15 alle 12.30 saranno attivi laboratori ludico-didattici gratuiti per illustrare aspetti della vita della prima metà del ‘500 a grandi e piccini.

Nel dettaglio: “Aulentissime corone”: come intrecciare una corona di fiori ispirate al Rinascimento a cura del gruppo Intrecci Profumati; “De bone spetie”: guida alla cucina di Milano tra la fine del XVI – primi decenni del XVII secolo e cosa si può mangiare di simile oggi, a cura di studenti e studentesse di Scienze del Turismo e Comunità Locale; “Come un piccolo Duca”: realizzare berretti per bambini e non solo sulla falsariga della berretta ducale, a cura di studenti e studentesse di Scienze del Turismo e Comunità Locale; “In foggia di Duchessa”: acconciature rinascimentali secondo lo stile di Beatrice d’Este, a cura di studenti e studentesse di Scienze del Turismo e Comunità Locale; “Il caso e la fortuna” : i Tarocchi alla corte degli Sforza, a cura di studenti e studentesse di Scienze del Turismo e Comunità Locale.

Nel pomeriggio e nella serata sono previsti altri eventi culturali: dalle 14.30 la visita alla chiesa di Sant’Antonino in Segnano (raduno all’ingresso dell’U4 in piazza della Scienza alle 14.20), alle 17.30 il concerto “Sacro e profano nella musica antica” nell’aula U6/8 con Elena Malakhovskaya (soprano) ed Elisa D’Auria (pianoforte) e la proiezione del film “Il Mestiere delle Armi” di Ermanno Olmi presso il Museo Interattivo del Cinema (Viale Fulvio Testi 121 Milano).