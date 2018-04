Bicocca: Milano rivive la storica battaglia del 1522

È stata ricostruita e rievocata questa mattina alle 10 in piazza della Scienza, nel cuore del Campus dell’Università di Milano-Bicocca, la battaglia della Bicocca, che nel 1522 contrappose Francesco II Sforza, duca di Milano, e le forze dell’Impero a Francesco I di Francia. Uno degli episodi salienti delle “guerre d’Italia” combattute nel ‘500 tra Francia e Spagna per il dominio dell’Europa.

Lo scontro avvenne il 27 aprile 1522 nell’area dell’odierno Quartiere Bicocca, e oggi, esattamente 496 anni dopo, ne è stata curata la ricostruzione storica in costume, con duelli rievocativi a cura della Compagnia di San Giorgio e il Drago. A fianco dello spettacolo, altre iniziative aperte al pubblico realizzate dagli studenti del corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locale dell’Università di Milano-Bicocca, come i laboratori sulla tecnica di intrecciare i fiori, sull’alimentazione dell’epoca e sulla riproduzione dei berretti simili a quelli indossati dal Duca Francesco II.

Tanti gli eventi culturali anche al pomeriggio e in serata. La manifestazione è realizzata dai docenti dell’Università di Milano-Bicocca Franca Morazzoni, Elisabetta Ruspini e Novella Vismara, ed è promossa dal Corso di Laurea triennale in Scienze del Turismo e Comunità Locale con il patrocinio del Rettorato. Fa parte delle iniziative organizzate per celebrare i 20 anni dell’Ateneo.