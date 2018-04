Bimba di 4 anno morta di otite, il medico: “Vorrei sapere che tipo di esami sono stati fatti”

Riguardo il caso della bambina di 4 anni morta di otite a Brescia, la Dott.ssa Lucilla Ricottini, Pediatra Comitato Scientifico In-Formazione, è intervenuta oggi nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

“Le informazioni offerte dai giornali non sono sufficienti per dare una vera valutazione, mancano molte indicazioni– ha affermato Ricottini- Da medico vorrei sapere che tipo di esami sono stati fatti, se è stata fatta solo un otoscopia, se sono stati fatti esami ematici, se la mamma è stata accolta subito e le è stato permesso di spiegare oppure è stata lasciata a lungo in sala di attesa. Si può morire di Otite? Si può morire di complicanze di Otite. Dagli articoli non si evincono certi dettagli. Sicuramente essersi rivolti per due volte in strutture pubbliche in due mesi e mezzo, se non fossero stati fatti accertamenti, se non fossero state prescritte terapie antibiotiche tutto ciò potrebbe aprire uno spazio di negligenza nei sanitari. Però bisognerebbe sapere se tutto questo è stato fatto“.

“Io sono medico ma le parlo da figlia di madre che ha avuto un intervento radicale, perché all’epoca non esistevano gli antibiotici, ed ha perso l’udito per una complicanza dell’Otite (la Mastoidite) quindi dobbiamo comprendere che le Otiti non vanno trascurate“.