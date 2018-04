Bimba di 4 anni muore di otite: il ministro Lorenzin invia task force

E’ morta nel pomeriggio di ieri agli Spedali Civili di Brescia una bambina di 4 anni di Gottolengo, a causa della degenerazione di un’otite, responsabile di un’infezione particolarmente aggressiva: lo riporta il ‘Giornale di Brescia‘, secondo cui la piccola avrebbe avuto febbre e dolori al collo da circa un mese e mezzo e sarebbe stata visitata in questo periodo all’ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza, senza essere ricoverata.

La bimba è stata poi ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica e ieri pomeriggio si è verificato il decesso.

Il caso è stato segnalato alla Procura.

“A seguito di quanto riportato dagli organi di informazione in merito al decesso di una bambina di 4 anni, inizialmente visitata all’ospedale di Manerbio e successivamente presa in carico presso gli Spedali Civili di Brescia, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto l’invio della task force presso le strutture coinvolte per accertare quanto accaduto“: lo annuncia il dicastero in una nota.

“Della task force fanno parte, tra gli altri, esperti dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), carabinieri del Nas e ispettori del ministero della Salute“.