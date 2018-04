Bimbo morto di morbillo, il primario: “Infettato da un non vaccinato”

“Il tragico evento occorso al piccolo paziente, che non era nell’età da poter essere vaccinato e quindi ha contratto l’infezione da chi vaccinato non era, deve essere di monito affinché tutti capiscano che vaccinandosi, si protegge non solo se stessi ma tutta la comunità”. Lo afferma il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania, dopo la morte del bimbo di 10 mesi, il quarto decesso da settembre.

Il piccolo è deceduto alle 10.15: già sofferente per un difetto interatriale, era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo presso la Pediatria del presidio di Nesima per una broncopolmonite e bronchiolite in presenza di un virus respiratorio sinciziale. Da qui era stato dimesso perché in miglioramento ed era stato programmato un controllo a distanza di 10 giorni.

Successivamente, era stato ricoverato il 27 marzo, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale, avendo contratto il morbillo. Nel pomeriggio di mercoledi’ 4 aprile le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate tanto da richiedere la necessita’ di un trasferimento presso la Rianimazione del Garibaldi-Centro, dove e’ morto.