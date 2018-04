Bimbo di 10 mesi muore di morbillo a Catania: in Italia 411 casi dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018

Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione.

Il bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una broncopolmonite e bronchiolite in presenza di un virus respiratorio sinciziale e da dove era stato dimesso, migliorato, con programmato un controllo a distanza di 10 giorni.

Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018 – riporta l’Istituto Superiore di Sanità – 16 Regioni hanno segnalato al Sistema nazionale di sorveglianza integrata morbillo e rosolia 411 casi di morbillo, inclusi 2 decessi (che salgono oggi a 3). Oltre l’80% dei casi è stato segnalato da 4 Regioni (Sicilia, Lazio, Calabria e Toscana). La Regione Sicilia ha riportato l’incidenza più elevata. L’età mediana è stata 25 anni. Il 91% circa dei casi era non vaccinato, e un ulteriore 4,5% aveva ricevuto solo una dose. Il 43% ha sviluppato almeno una complicanza, mentre oltre il 60% dei casi è stato ricoverato. Nel predetto periodo sono decedute per morbillo due persone, non vaccinate, rispettivamente di età 38 e 41 anni, entrambe per insufficienza respiratoria.