Coldiretti: domani la presentazione della “Black list” dei cibi che inquinano sulle tavole degli italiani

Una apertura straordinaria nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia in occasione del weekend della Giornata mondiale della Terra per consentire a tutti gli italiani di fare la spesa direttamente dal campo alla tavola riducendo l’impatto ambientale, tagliando gli sprechi e difendendo il territorio agricolo contro l’abbandono e l’urbanizzazione.

L’appuntamento è per domani sabato 21 aprile 2018 e domenica 22 lungo tutta la Penisola a partire dalle ore 9,30 al mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma dove sarà presentata l’esposizione sulla “Black list” dei cibi che inquinano sulle tavole degli italiani.

Nella Giornata della Terra la Coldiretti diffonderà anche l’analisi “La terra si salva a tavola” sull’impatto delle scelte di acquisto sull’ambiente che ci circonda.