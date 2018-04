La bocca “spia” della salute: il cavo orale rivela sintomi di malattie

“Il cavo orale non va considerato semplicemente come la sede dei denti o della lingua, ma come un organo ‘spia’ dove è possibile identificare i segni sintomatici di molte malattie“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Antonella Polimeni, direttore del Dipartimento testa-collo del policlinico Umberto I-Università Sapienza di Roma e presidente del 25° congresso del Collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche (Cduo), che si terrà a Roma dal 12 al 14 aprile. “Le tematiche selezionate quest’anno vogliono sottolineare la centralità della Salute orale e la sua stretta correlazione con diverse specialità mediche. In quest’ottica la grande novità della 25ª edizione è il coinvolgimento di prestigiose società scientifiche di area medica, con l’intento di rafforzare il rapporto multidisciplinare sul tema del microbiota orale e delle malattie sistemiche“.

“Il cavo orale è facilmente ispezionabile, anche se ancora molti carcinomi della bocca vengono diagnosticati in ritardo. In futuro per alcune patologie basterà fare semplici prelievi per valutare la popolazione batterica e sviluppare strategie di intervento“.

Lo scenario immaginato “è quello di mettere a punto protocolli di diagnosi precoce o di andamento della malattie. Uno degli studi dell’Università Sapienza di Milano che saranno presentati nella giornata di venerdì 13 aprile, riguarda la correlazione tra una particolare specie di batteri del cavo orale e l’andamento dell’artrite reumatoide“.