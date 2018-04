Bologna, crepe nel portico di San Luca: riapertura dopo i controlli 

Terminato il sopralluogo dei vigili del fuoco, il tratto del portico di San Luca, a Bologna, che era stato chiuso è stato regolarmente riaperto al pubblico. “L’agibilità rimane, sono lesioni storiche che conosciamo da molti anni. Abbiamo in corso un progetto e siamo in attesa del finanziamento per procedere con i consolidamenti e i restauri. La situazione è nota, c’è qualche allentamento e qualche movimento negli intonaci. Cerchiamo di monitorare sempre la situazione”, ha spiegato Aldo Barbieri, membro del Comitato per il restauro del portico che ha assistito i Vigili del Fuoco durante il controllo delle crepe sul soffitto, segnalato da alcuni passanti.