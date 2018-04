E’ in gravi condizioni, secondo le informazioni dei sanitari, un ragazzo di 14 anni caduto dalla seggiovia a Merano, in Alto Adige. L’incidente e’ avvenuto poco prima delle 16 e l’adolescente e’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bolzano. Sul posto anche il soccorso alpino e i carabinieri, per accertare la dinamica dell’accaduto. La caduta e’ stata di circa 8 metri e con l’adolescente c’erano il fratello e un amico.