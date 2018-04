Caldo record, è un Aprile sconvolgente: mai temperature così alte in Europa da mille anni, sembra già estate [DATI e MAPPE NOAA]

L’Italia e l’Europa stanno vivendo il mese di Aprile più caldo di sempre da quando esistono i rilevamenti meteorologici: temperature tipicamente estive danno l’impressione che la bella stagione sia iniziata con due mesi abbondanti d’anticipo, in realtà abbiamo già visto dalle ultime previsioni meteo che per Maggio dobbiamo aspettarci un ribaltone tipicamente primaverile con il ritorno del maltempo (anche se continuerà a fare caldo). Intanto i dati del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) confermano l’eccezionalità dell’anomalia in atto in Europa. La scorsa settimana (tra 15 e 21 Aprile) s’è conclusa con anomalie di addirittura +10°C rispetto alla norma in Germania, e di +8°C rispetto alla norma su tutta l’Europa Centrale. In Italia abbiamo avuto scarti settimanali di +6°C rispetto alla norma in tutto il Nord e nelle Regioni tirreniche, di circa +4°C nel resto del Paese. Molto caldo anche in Inghilterra e nei Paesi scandinavi.

Anche le precedenti due settimane erano state caldissime, in modo particolare nell’Europa centro/orientale, in Italia e sui Balcani. E adesso sappiamo che anche l’ultima si concluderà con pazzesche anomalie positive: siamo già a metà della settimana forse più calda di tutto il mese, dominata da temperature estive che rimarranno così elevate anche nei prossimi giorni. Certamente nelle zone del Sud Italia e in generale nel Mediterraneo sarà più calda delle precedenti.