Cambiamenti climatici: nuova forestazione urbana per il miglioramento del territorio e della qualità dell’aria

Da una concreta collaborazione tra enti pubblici ed enti privati, tra soggetti profit e soggetti non profit, ecco nascere un altro nuovo bosco urbano sul territorio nazionale presso Parco Nord Milano.

Il 6 Aprile Day Gruppo Up insieme a Rete Clima® lavoreranno infatti per aumentare l’estensione delle aree forestali nazionali, realizzando una nuova forestazione urbana finalizzata alla rinaturalizzazione del territorio cittadino, all’aumento di spazi naturali fruibili vicino alla città, al miglioramento della qualità dell’aria e, non da ultimo, all’assorbimento della CO 2 atmosferica a contrasto del cambiamento climatico.

Obiettivo concreto di Day è neutralizzare le emissioni aziendali annuali della sua sede, grazie ad un progetto di tutela ambientale internazionale certificato e ad un parallelo supporto alla forestazione nazionale.

Si tratta di un progetto di tutela ambientale sviluppato da Day insieme a Rete Clima®, ciascuno dei quali aggiunge valore a questa azione di rinaturalizzazione urbana recentemente patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Una “buona pratica” per migliorare il territorio urbano e per favorire l’assorbimento delle emissioni di CO 2 sul territorio locale, un’azione di sostenibilità locale che concorre a rendere più verde le città, a beneficio del territorio locale e del clima globale.

Grazie al suo impegno nel Corporate Social Responsability, Day ha già ottenuto per l’anno 2016 il più alto riconoscimento da Ecovadis, ente internazionale che misura le pratiche di CSR in 95 paesi nel mondo.