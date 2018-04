Cannabis terapeutica: atteso incremento delle prescrizioni del 300%

La cannabis terapeutica ha raggiunto da pochi anni le farmacie italiane e l’interesse degli operatori del settore è elevato: “La terapia è agli albori in Italia ma ci aspettiamo un incremento del numero delle prescrizioni superiore al 300% i tempi brevi. In Paesi come ad esempio l’Israele e la Germania, oppure l’Olanda che è anche l’unica nazione che la produce e la vende in Europa, è già molto diffusa e collaudata come terapia,” ha spiegato Marco Bresciani, farmacista e organizzatore del corso di formazione ‘tecnica e legislazione delle preparazioni in cannabis’, appena concluso al Cosmofarma, manifestazione sul settore delle farmacie in corso alla fiera di Bologna. “La cannabis terapeutica disponibile nelle farmacie è molto diversa dalla canapa venduta nei cannabis-shop. Infatti la forma terapeutica viene coltivata esclusivamente indoor da piante clonate e le produzioni sono percio’ standardizzate, i principi attivi controllati e tarati a scopo terapeutico. l’altra invece deriva dalla canapa industriale, la stessa che si usa per farne tessuti e non contiene sostanze attive“.