Capelli: tutte le tendenze del 2018 per la primavera-estate

Le novità, i colori e i tagli più innovativi di questo 2018 sono davvero tanti, dai colori accesi a quelli naturali, dia tagli con frangia o senza passando per capelli ricci, mossi e lisci. L’importante sarà scegliere il colore valutando la propria carnagione e il taglio più adatto alla forma del viso, con l’aiuto di un bravo parrucchiere di fiducia. Sinonimo di personalità, i capelli rappresentano una delle maggiori armi di seduzione per le donne, un universo di possibilità che (se ben valorizzato) difficilmente lascia indifferenti. Per chi ama sfoggiare un taglio di capelli aggiornato e alla moda, bisogna mantenersi sempre aggiornati con le tendenze più quotate in cui poter curiosare novità e look, scegliendo in base ai propri gusti. Le prossime tendenze per i capelli prevedono look che riprendono gli styling visti nelle ultime stagioni, quindi acconciature mosse da onde e raccolti messy, con predominanza di trecce e chignon, ma anche hair look più sperimentati e creativi.

Torna la coda alta, utilizzata anche sul red carpet dalle star, mentre per le rock girls c’è lo slicked back, capelli tirati indietro effetto bagnato. Sono tre in particolare i tagli di tendenza per questo 2018. Il “Bowl cut” è certamente uno dei tagli più cool: si tratta di un caschetto cortissimo, frastagliato e irregolare, conosciuto anche come taglio a scodella. Non facilissimo da portare, questo hair-cut glam-chic molto sfilato e più pieno nella parte alta, con tanto di ciuffo o frangia geometrica, è indicato soprattutto per le donne che hanno i capelli lisci e sottili con un viso dai lineamenti regolari . Torna anche un vintage: capelli medio lunghi, “flat waves”, le onde piatte e naturali già di moda nella scorsa stagione, leggermente più pronunciate e definite, che donano un look decisamente sofisticato e glam, ideale sia di sera che di giorno, da sdrammatizzare magari con un outfit più easy-chic e informale.

Il taglio “Ob-swag”, è senza dubbio il vincitore della scorsa stagione che sarà uno dei must anche in questo autunno-inverno. Si tratta di un taglio medio lungo dal piglio rock e di derivazione Seventies. Caratterizzato da una frangia importante ma sfilacciata e dal mood rock. Il risultato è un taglio frastagliato e sbarazzino, volutamente spettinato e selvaggio che dona un look decisamente glam-rock. per quanto riguarda i colori, invece, gli ultimi trend da seguire sono il tiger eye, castano da medio a chiaro con riflessi oro/caramello, il butter blonde, un tono di biondo caldo da chiaro a medio, perfetto per la donna mediterranea.