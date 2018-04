Carburanti, Codacons: ponte del 25 aprile all’insegna dei rincari

Ponte del 25 aprile all’insegna dei rincari dei carburanti: lo denuncia il Codacons, che segnala aumenti dei listini di benzina e gasolio in tutta Italia in occasione degli spostamenti degli italiani per la festività. “In concomitanza con le partenze dei cittadini per il ponte o per gite fuori porta si sono registrati nuovi ritocchi all’insù dei listini praticati dai distributori di carburanti“, afferma il presidente Carlo Rienzi, “gli aumenti più sostanziosi riguardano il gasolio: per un litro di diesel si spende oggi il 4% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per il gpl l’aumento è del +2,3% mentre la benzina costa mediamente il 2% in più rispetto al 25 aprile del 2017“. “Ciò equivale ad una maggiore spesa che sfiora i 3 euro a pieno e, tenuto conto dei milioni di cittadini che in queste ore attraversano strade e autostrade per il ponte o per gite fuori porta, giornate al mare e visite alle città d’arte, gli italiani dovranno affrontare una maggiore spesa per i rifornimenti di carburante complessivamente pari a +25 milioni di euro rispetto al 2017“, conclude Rienzi.