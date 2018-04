Cavallo morto al Palio di Legnano, AIDAA: “Era dopato?”

“Inviata questa mattina una denuncia penale (e non un esposto) per il reato di maltrattamento di animali (articolo 544 del codice penale) alla procura di Busto Arsizio in seguito alla morte (uccisione) del cavallo caduto durante le prove libere del palio di Legnano avvenuta nei giorni scorsi presso il centro ippico LA Stella di Legnano, caduta nella quale sono rimasti coinvolti anche due fantini che sono finiti in ospedale. Nella denuncia presentata da AIDAA a firma del presidente nazionale Lorenzo CROCE si chiede di ‘verificare le motivazioni che hanno portato alla immediata soppressione dell’animale senza un passaggio in una clinica privata e se lo stesso non fosse stato sottoposto all’uso di sostanze vietate che sarebbero facilmente state riscontrate durante un esame del sangue’“: lo scrive in una nota AIDAA. “Scende dunque il velo del doping su questa vicenda o comunque della maltenuta di un cavallo che si equipara al maltrattamento“.

“Sono certo che i soloni del palio si stracceranno le vesti – dice Croce – ma purtroppo non sarebbe il primo caso in cui un animale viene soppresso in fretta e furia dopo essersi fatto male, proprio a volte per nascondere l’uso di sostanze dopanti, quindi si faccia chiarezza fino in fondo e si sospenda la gara“.