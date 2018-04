La scadenza per presentare le proposte è il 28 giugno 2018. I progetti saranno valutati da una giuria internazionale di alto profilo e votati sulla piattaforma Best Climate Solutions.

Possono partecipare singoli, team e organizzazioni proponendo idee, progetti e strumenti innovativi per comunicare in modo efficace i cambiamenti climatici nelle attività di educazione, advocacy, informazione e sensibilizzazione.

Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e il Festival per la Terra lanciano l’edizione 2018 del premio internazionale Best Climate Solutions Award , dedicato alla sfida di “Comunicare rischi e opportunità dei cambiamenti climatici”.

Clima: arriva il premio per la Comunicazione Innovativa

