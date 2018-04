Clima, Friuli Venezia Giulia: per il 90% degli abitanti i cambiamenti climatici sono un problema serio 

Per il 90 per cento degli abitanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al sondaggio online “Cambiamenti climatici in FVG: cosa ne pensi?” i mutamenti del clima rappresentano un problema da non sottovalutare e gli effetti sono già oggi visibili anche in regione. E’ questo il più eclatante dei risultati del sondaggio lanciato a novembre 2017, predisposto dall’Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) dell’Agenzia regionale per l’Ambiente (Arpa) al fine di valutare la percezione del pubblico sul tema dei cambiamenti climatici.L’87 per cento dei partecipanti ha riscontrato personalmente che il clima è cambiato, rilevando tra gli effetti principali la riduzione dei ghiacciai e dell’innevamento, oltre all’aumento degli eventi estremi.

Il 69 per cento ritiene che i mutamenti climatici siano dovuti alla sola attività umana, mentre per il 24 per cento sono dovuti sia all’attività umana che a cause naturali.Il sondaggio contiene anche interessanti risultati sulla percezione di quali saranno gli impatti più rilevanti dei cambiamenti climatici sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Il progetto è stato gestito da Arpa-Osmer senza ricorrere a risorse esterne e utilizzando strumenti gratuiti disponibili sul web. La rilevazione non è quindi una rilevazione condotta con tecniche e strumenti propri delle indagini demoscopiche, sebbene il notevole numero di persone che hanno compilato il questionario (3.400 persone, di cui 3.200 residenti in regione) fa ritenere di grande interesse le risposte raccolte.