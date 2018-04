Corea del Nord: annunciata la chiusura del sito dei test nucleari

La Corea del Nord ha reso noto che chiuderà il sito di test nucleari a Punggye-ri a maggio: l’annuncio è dell’ufficio presidenziale sudcoreano, riferito dall’agenzia di stampa Yonhap. Il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel corso dell’incontro con il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, ha accettato di chiudere il sito “in presenza di esperti della sicurezza americani e sudcoreani, e giornalisti. Alcuni dicono che vogliamo chiudere strutture che non funzionano più, invece vedrete che sono in buone condizioni“.