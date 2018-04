In occasione dell’incontro storico di venerdì scorso con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, il leader norcoreano avrebbe dichiarato: “Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari contro la Corea del Sud, il Pacifico o gli Stati Uniti“. “Se ci riuniamo con regolarità con gli americani per cementare la fiducia e loro promettono di non farci guerra o invaderci – ha affermato Kim Jong-un – perché mantenere un arsenale nucleare e vivere in condizioni così dure?“