Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, ha reso noto che sposterà l’ora in vigore nel Paese di 30 minuti per uniformarla al fuso orario del Sud, come gesto di conciliazione dopo lo storico vertice di venerdì scorso.

I due Paesi della penisola divisa hanno diversi fusi orari dal 2015, quando il Nord ha tirato indietro le lancette di 30 minuti rispetto al Sud per riportare l’ora a quella in uso prima del dominio coloniale giapponese del 1910/45.