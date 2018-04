Anziano muore travolto alla corsa dei buoi di Chieuti, il sindaco: “Era vietato sostare”

“Nei giorni precedenti la manifestazione – spiega il sindaco di Chieti, in riferimento all’incidente mortale verificatosi ieri – ho emesso una ordinanza, che e’ pubblicata sul sito del Comune, dove e’ previsto il divieto assoluto a percorrere e sostare lungo il tragitto della corsa. Per il pubblico sono stati creati, sia in paese sia in aperta campagna, spazi recintati dai quali poter assistere alla gara“. “L’area recintata per il pubblico era stata allestita anche di fronte al luogo dove l’uomo e’ stato travolto, la si vede anche dai filmati“. “Quest’anno abbiamo preso tutti gli accorgimenti necessari e abbiamo fatto un grande sforzo per colmare le lacune che erano state evidenziate negli anni passati, sia per quanto riguarda l’incolumità del pubblico sia per salvaguardare gli animali. Il paese è sgomento per quello che è avvenuto.”

Ieri uno spettatore di 78 anni che assisteva alla ‘Cavalcata dei Buoi’ è morto dopo essere stato travolto prima da un cavallo che aveva disarcionato il cavaliere e subito dopo da un carro trainato dai buoi.