A Crotone un ambulatorio per la cura delle cefalee

Per curare la cefalea, quel mal di testa insopportabile, i calabresi non dovranno più partire verso altre regioni. A Crotone è attivo al Centro salute , l’Ambulatorio sulle cefalee che offre trattamenti terapeutici adeguati. La cefalea è la terza causa di disabilità nel mondo e secondo la OMS l’Organizzazione mondiale della sanità, supera per diffusione con due miliardi e mezzo di malati perfino la carie dentale. E’ una patologia molto comune che influenza negativamente la qualità della vita e che registra un incremento negli ultimi anni.

L’Italia già dal 1956 è all’avanguardia mondiale nella ricerca e nel trattamento della cefalea. Tante persone che soffrono di un ricorrente mal di testa magari per patologie legate al sonno, o a stati ansiosi e depressivi, sottovalutano la necessità di una diagnosi adeguata e una conseguente efficace terapia per prevenire le fasi di crisi. Osserva il professor Carmelo Turano neurologo con studi in Usa e in Canada:” E’ consigliabile un controllo alle persone over 40 anni, soprattutto se la cefalea ha un andamento progressivo magari accompagnata da problemi motori o disturbi nel linguaggio”.