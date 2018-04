Cultura, tradizione, sport e solidarietà nel weekend in bassa Valtellina e nelle sue valli

Sarà all’insegna di cultura e tradizione, ma anche di sport e solidarietà, il prossimo weekend, che si allunga con gli eventi fino al 25 aprile, nel territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno.

Sabato 21 aprile

Tradizioni da preservare e l’entusiasmo dei suonatori delle bande richiameranno sabato e domenica gli appassionati nel primo Festival bandistico della provincia di Sondrio al Polo fieristico di Morbegno. Due giorni di eventi organizzati dalla Comunità Montana di Morbegno in collaborazione con l’Associazione nazionale bande musicali autonome nei quali i complessi bandistici locali si confronteranno con esperti del settore chiudendo con un grande concerto finale. Domenica pranzo tipico a cura della Pro Loco di Morbegno.

Sempre in tema musicale l’appuntamento a Dazio alle 20:30 con il concerto degli Zimmer Frei, gruppo vocale pop-rock a cappella

Domenica 22 aprile

Ardenno ospita la Colmen Bike Race. 20 km di percorso con dislivello positivo di 1000 metri sui sentieri e sulle mulattiere del paese sul versante retico, partendo dal campo sportivo comunale alle 9:30.

Mercoledì 25 aprile

Settima edizione della LILT running, corsa e camminata solidale di 7 km per sole donne con ritrovo alle 8:30 presso l’ex colonia fluviale di Morbegno e alle 12:30 pasta party aperto a tutti.

Grandi novità in vista per il 29° Trofeo Morbegnese, la tradizionale gara di corsa in notturna su strada nel centro storico di Morbegno, che quest’anno il G.S. CSI Morbegno organizza il 25 aprile. Alle 17 il via delle gare giovanili, alle ore 20 dalla prima edizione della 10 km categorie assolute.

Senza dimenticare che nel fine settimana l’abbondante neve caduta in questa stagione permetterà di sciare sulle piste di Pescegallo in Valgerola, mentre per chi preferisce volare senza sci è aperta Fly Emotion nel cuore del Parco delle Orobie .

Infine, last but not least, spazio anche all’arte: da non perdere una visita a Palazzo Malacrida di Morbegno, l’esempio più significativo del rococò in Valtellina.