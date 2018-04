Nello scorso ottobre un’epidemia di difterite è scoppiata in Yemen: ben 84 persone hanno perso la vita finora, secondo quanto reso noto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che in un comunicato riferisce di 1.516 casi sospetti di difterite in 20 delle 23 province dello Yemen. Le province più colpite sono quelle di Ibb e al-Hodeidah.