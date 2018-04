Donne vs uomini: chi fa più sport?

Le donne sono meno in sovrappeso degli uomini. Fumano e bevono meno di loro, ma allo stesso tempo fanno meno attività sportiva. E’ quanto emerge da alcuni dati presentati a Roma in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Stando alla rielaborazione di dati Iss (Sorveglianza Passi), circa due adulti su cinque (il 42,7%) sono in eccesso di peso, con il 31,7% in sovrappeso (in leggero aumento) e l’10,5% sono obesi (dato in leggera diminuzione).

L’eccesso ponderale è significativamente più frequente tra i più anziani (tra i 50 e i 69 anni le persone in sovrappeso sono il 40,2%, e le obese il 15,7%) e, a differenza che nella media europea, fra gli uomini (40,2% sovrappeso e 11,2% obesi) rispetto alle donne (23,8% sovrappeso e 9,9% obese). Le donne sono comunque piu’ sedentarie dei maschi. Nel 2016, infatti, secondo l’indagine Istat “Aspetti della vita quotidiana” il 39,2% della popolazione ha dichiarato di non praticare sport ne’ di fare attivita’ fisica nel tempo libero.

Il dato e’ maggiore tra le donne (43,4%) rispetto agli uomini (34,8%). Il comportamento a rischio verso l’alcol ha una forte connotazione di genere: secondo i dati Iss nel 2016 i comportamenti piu’ a rischio, cioe’ il consumo abituale eccessivo e il binge drinking (il bere compulsivo fino a ubriacarsi) riguardano il 23,2% degli uomini e il 9,1% delle donne (15,9% in media nazionale).