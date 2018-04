Ecologia e salvaguardia dell’ambiente: crescente interesse degli italiani per le bici elettriche [INFOGRAFICA]

La primavera 2018 si apre con un’agenda fitta di appuntamenti che vede come protagoniste le biciclette , in particolare le bici elettriche . Molti sono i Bike Festival organizzati in giro per l’Italia che vedono impegnate città come Firenze, Roma, Riva del Garda e Monza.

L’aumento dell’interesse dimostrato dai consumatori verso questo mezzo di trasporto ecologico – spiega Claudia Candotti della redazione di idealo – ha suggerito a molte aziende fieristiche l’organizzazione di eventi dedicati il cui tema è la mobilità sostenibile.

Bici elettriche: nuove regole per tutti

La presenza sempre più consistente di bici a pedalata assistita in circolazione ha reso necessaria una loro regolamentazione come mezzo di trasporto su strada. Il nostro codice della strada infatti ne limita la potenza e la velocità di corsa così da mettere un confine netto tra biciclette elettriche e mezzi a motore che necessitano ad esempio di targa.

Chi è interessato alle bici elettriche?

A visitare idealo per sbirciare le offerte di e-bikes sono stati per lo più uomini tra 35 e 64 anni. Le presenze femminili sono state pari solo al 14,2% come pure sono pochi i giovani tra i 18 e i 34 anni, un dato che deve comunque far i conti col potere d’acquisto della fascia di popolazione in questione. I più attivi sono gli utenti di età media, tra i 45 e i 54 anni, che con un 29,4% rappresentano la percentuale più alta registrata su idealo. Non sorprende che al secondo posto si posizioni la fascia d’età tra i 55-64 anni seguito dagli over 65 presenti con il 12,7%. La bici a pedalata assistita nasce infatti per permettere a tutti di percorrere lunghi tratti di strada e i primi a sfruttarne le qualità sono ovviamente i più anziani. Ma questi dati sono destinati a cambiare a causa del crescente interesse verso le mountain bike elettriche, destinate a quel pubblico di ciclisti meno allenati che desidera percorrere sentieri di campagna o arrampicarsi su strade di montagna: il miglior modo per tutti per muoversi nella natura a impatto ambientale zero!

Qual è il periodo di maggior interesse?

La stagionalità di questo prodotto segna una presenza sostanzialmente diversa tra estate e inverno. Agosto, ad esempio, è il mese in cui gli utenti hanno dimostrato maggior interesse verso la categoria con il 25,7% di intenzioni di acquisto rispetto al totale degli ultimi dodici mesi. L’attenzione verso la categoria rimane alta fino ad Ottobre, mese in cui, nonostante l’inizio della stagione fredda, il 15,3% degli italiani ha navigato tra le offerte di E-bike. Nei mesi invernali le sessioni registrano un picco verso il basso con una presenza pari a solo il 6% degli utenti annuali molti dei quali approfittano probabilmente del periodo freddo per raccogliere informazione su nuovi modelli e prezzi.

Anche se il clima è una discriminante importante per decidere l’acquisto di una nuova bici le presenze degli utenti di idealo si distribuiscono abbastanza equamente tra regioni più calde e più fredde. Anzi i dati indicano che il maggior interesse arriva dalle regioni del nord Italia con il 60% delle presenze rispetto al 40% del Centro-Sud e isole. Stupisce comunque la netta presenza di utenti del Trentino-Alto Adige in vetta alla classifica, seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna. A dimostrare meno interesse gli utenti da Puglia e Calabria che con la Sicilia hanno registrato le minori presenze nella pagina dedicata alle E-bike.

I tre costruttori di bici elettriche più amati

Il costruttore Haibike sembra proprio essere il più amato dai nostri utenti che hanno cliccato almeno una volta su molti dei suoi prodotti più noti decretandone quindi la vittoria schiacciante rispetto i concorrenti. Non c’è sicuramente da stupirsi visto che il marchio tedesco è tra i migliori in circolazione in particolare per quel che riguarda bici elettriche Xduro (specialmente Offroad e Fat eBikes) ed Sduro (FullSuspension e HardTail) e gli appassionati stanno già sulle spine in attesa dei nuovi modelli che parteciperanno al CosmoBike Show 2018. Seguono Atala – un marchio italiano di proprietà della olandese Group Accell – e Giant, la taiwanese già nota per la progettazione piuttosto avveniristica di telai per biciclette. Tra le prime dieci posizioni non si intravedono purtroppo ancora aziende italiane, ma il mercato delle bici elettriche è da noi in forte espansione e vista la profonda tradizione ciclistica del nostro paese si prevede un grosso recupero per l’anno in corso.

Haibike > 100,0 punti

Atala > 11,5

Giant > 10,4

Cube > 10,0

Scott Sports > 5,5

Ninebot > 4,4

Inmotion > 4,0

Ghost Bikes > 2,2

b’Twin > 2,2

KTM > 1,8

Fonti & Metodologia: