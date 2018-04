Emilia-Romagna: domenica di soccorsi per biker e sciatori

Sono stati due gli interventi nei confronti di sciatori infortunatisi fuori pista questa mattina al Corno alle Scale (BO): i Tecnici del del Soccorso Alpino hanno dovuto provvedere in entrambi i casi a immobilizzare ed evacuare due scialpinisti che rovinando a terra hanno subito traumi degli arti inferiori, consegnandoli ai sanitari dell’infermeria alla base degli impianti e dell’ambulanza per le cure del caso.

I tecnici del Soccorso e Elisoccorso di Pavullo sul Frignano sono stati attivati alle ore 11.15 circa per soccorrere un Biker caduto mentre percorreva il sentiero 827 località Monte Bosco di Tura con sospetto trauma spinale: il malcapitato è stato raggiunto dai tecnici del CNSAS che hano provveduto a stabilizzarlo con l’ausilio dei sanitari inviati dalla C.O. 118 e poi recuperato con manovre di verricello dall’elisoccorso per la successiva ospedalizzazione.