Enogastronomia, Napoli: domani a Ottaviano “Il Vesuvio e le sue eccellenze” 

Domani alle ore 9.30, a Ottaviano (Na) presso il Castello Mediceo (salita S. Michele 36) si svolgerà l’ultima tappa del format che da 10 anni valorizza e promuove il Made in Campania in Italia e all’estero e che quest’anno ha effettuato un’operazione di incoming nelle aree vesuviane interne mettendo in rete i produttori con buyer e addetti ai lavori grazie al Poc Campania 2014-2020.

La giornata iniziera’ con workshop e degustazioni enogastronomiche delle eccellenze di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino e Striano. Ore 9.30-13.30 seminario riservato ai giornalisti su “Enogastronomia e ambiente: informazioni e sviluppo delle aree fuori dai grandi tour regionali”. A partire dalle 12 show cooking e formazione a cura dell’Unione Regionale Cuochi della Campania – Team Vesuvio dell’Associazione Cuochi Torre del Greco, Area Vesuviana, Nolana e Strianese. Ore 16.00 visita guidata teatralizzata del Castello Mediceo. L’ingresso e’ gratuito.