Astronomia, ESO: luci sopra l’osservatorio La Silla in Cile

La luce viaggia verso i telescopi dell’osservatorio La Silla di ESO nel Cile per tratti lunghissimi, dai pianeti, dalle lune del sistema solare e da distanti stelle della Via Lattea e oltre. Questo spettacolare panorama a ultra alta definizione dell’osservatorio, creato dall’ambasciatore fotografo di ESO Babak A. Tafreshi, cattura la luce proveniente da un’ampia gamma di oggetti celesti.

Due delle più notevoli sorgenti di luce in questa spettacolare fotografia sono la Grande e la Piccola Nube di Magellano, visibili come due diffuse macchie al centro dell’immagine. Queste due galassie si trovano a 160’000 e 200’000 anni-luce da noi.

L’oggetto celeste più vicino in questa scena stellata è Marte, che brilla vicino alla cupola aperta del telescopio danese di 1,54 metri in primo piano. Al momento di questa fotografia, il pianeta rosso si trovava a 93 milioni di chilometri dalla Terra. Venere, ad una distanza di 120 milioni di chilometri, è visibile sopra il telescopio MPG/ESO di 2,2 metri a sinistra. Il piano della Via Lattea, che contiene miliardi di stelle luccicanti, si inarca sopra il New Technology Telescope (NTT) e il telescopio di 3,6 metri di ESO, entrambi sullo sfondo.

La Silla è stato il primo osservatorio di ESO, una roccaforte di ESO nel deserto cileno di Atacama dagli anni ’60. I vari telescopi dell’osservatorio aiutano gli astronomi ad esplorare e a capire i numerosi misteri dell’universo.