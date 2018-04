Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due feriti

Un’esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo di Foggia. Ci sarebbero – secondo le prime notizie – persone ferite. La fabbrica si trova nella zona di Rignano ed e’ di proprieta’ dei fratelli Del Vicario di San Severo.

Sono due i feriti – secondo quanto riferiscono i Carabinieri – nell’esplosione verificatasi in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo di Foggia. Al momento non e’ ancora chiaro quali siano le loro condizioni.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire ai Carabinieri di avvicinarsi al luogo. Due le esplosioni che si sarebbero verificate in successione.