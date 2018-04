Estate attiva in Val Pusteria: un programma per tutte le età, tra escursioni, arrampicate e trekking

Immerso nella natura del comprensorio escursionistico Gitschberg Jochtal, l’Hotel & Spa Falkensteinerhof di Valles (BZ) al cospetto dei Monti di Fundres, in Val Pusteria, è il luogo ideale per una vacanza attiva. La struttura è specializzata per gli amanti degli sport di montagna, il benessere alpino e il mangiar bene. Le camere, rinnovate con raffinati interni in legno ed elementi di design, sono diverse a seconda delle esigenze e per le famiglie hanno stanze separate, servizi ad hoc, ampie logge e balconi. L’ambiente è curato in modo che gli ospiti possano sentirsi come a casa. Ogni giorno il mondo alpino e dolomitico si apre a straordinarie avventure tra boschi, malghe, praterie e splendide vette. E grazie alla guida attiva si può seguire un programma settimanale con tante attività: passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee, rafting, escursione ai laghi oppure lungo i sentieri delle saghe di Maranza, arrampicata per ragazzi, giri in carrozza, tour ai bellissimi masi della Val di Fundres, visite ai meleti, nella chiusa di Rio di Pusteria, al bunker di Spinga oppure trekking e percorsi kneipp in mezzo ai ruscelli di montagna. Un’esperienza unica è l’escursione all’alba al Stoanamandl, per assistere al sorgere del sole su 500 vette. E quella alla Malga Fane, considerata il più bel villaggio alpino dell’Alto Adige: un insieme di baite, fienili, una piccola chiesta, rifugi e animali. Le famiglie con i bambini piccoli si divertono sulla Woody Walk, il sentiero ideale da percorrere con il passeggino, con soste e giochi. Nel comprensorio della Plose, inoltre, i ragazzi vivono esperienze speciali, come la discesa di 9 km in Mountain Carts che parte dalla cabinovia a 2.050 metri di altitudine. E poi tiro con l’arco e tanti percorsi di mountain bike per tutte le età. Le piste ciclabili della Val Pusteria, poi, sono un reticolato accessibile a tutti. In hotel a disposizione gratuitamente ci sono anche le bici elettriche. Tra i posti più suggestivi da raggiungere, magari su 2 ruote, ci sono i laghi, come il Lago di Braies e il Lago di Anterselva. Con l’AlmencardPLUS, inoltre, si prendono gratis tutti i mezzi di trasporto locale dell’Alto Adige, gli impianti di risalita e si entra in oltre 30 malghe e 80 musei e manifestazioni. Una nuova piscina esterna – inaugurata a giugno 2018 – e una nuova area saune accolgono gli ospiti di ritorno in hotel, dove godere degli spazi e trattamenti dell’area wellness e bellezza su 1.200 mq. C’è la piscina interna con idromassaggio, il bagno turco valser, cascata di ghiaccio, sauna in casetta esterna e i massaggi e trattamenti della linea Gertraud Gruber. Una Private Spa è il rifugio romantico delle coppie.

La calda accoglienza altoatesina si rispecchia anche nella cucina. L’Hotel & Spa Falkensteinerhof di Valles (BZ) propone la pensione ¾ Falkensteiner plus, dalla ricca colazione con prodotti regionali, al pranzo a base di prelibatezze alpine mediterranee, le merende con torte fatte in casa, fino ai variegati menu serali. Tradizione e piatti mediterranei accompagnati dal vino della Falkensteiner Selection. Non mancano attenzioni per vegetariani e per particolari esigenze alimentari. Prenotando direttamente in hotel, con il sistema Blue Spirit, c’è il miglior prezzo sempre garantito.

Una settimana di escursioni e benessere.

Gli amanti delle escursioni possono approfittare della “Settimana di escursioni e benessere” dal 3 giugno al 6 luglio 2018: 6 notti, 3 escursioni guidate tra le vette, una gita con percorso kneipp a Valles, un bagno di fieno per rigenerarsi dopo lo sport, una serata musicale e una a base di specialità gastronomiche. Il prezzo è a partire da 159 euro a camera a notte.

Un giorno di vacanza in regalo.

Una notte in hotel in regalo, dal 3 giugno al 30 novembre, con la proposta “Escursioni e benessere 4=3”, che comprende uno spuntino goloso sulla Malga Fane e un massaggio speciale a persona. Il prezzo è da 162 euro a camera a notte.

Family Top e bambini gratis

Famiglie al top dal 1° luglio al 30 settembre, con il pacchetto che regala una vacanza di una settimana ad un bambino fino ad 8 anni non compiuti. Sono comprese attività, assistenza, giochi e servizi per bambini e ragazzi, che hanno notevoli vantaggi. Il prezzo per 2 adulti con un bambino è da 216 euro a notte. Altri 3 ragazzi fino a 15 anni non compiuti pagano 40 euro.

Tempo di coccole

Le coppie non possono farsi sfuggire l’offerta “Tempo di coccole”, valida dal 1° giugno al 30 novembre 2018. Comprende un romantico bagno Serail per 2 con frutta e prosecco. Il prezzo è da 195 euro a camera a notte.

Golf senza limiti

Gli appassionati di golf possono divertirsi sul campo della Val Pusteria, prenotando l’offerta “Golf Unlimited” dal 31 maggio al 30 novembre. Ogni giorno il green fee è gratuito e ogni domenica si può partecipare a corsi di prova di golf. In regalo, una bottiglia di vino rosso dell’Alto Adige. La proposta è valida per 3 o 4 notti ed è a partire da 118 euro a camera a notte.

Alto Adige Balance

Chi è alla ricerca di una vacanza rilassante e rigenerante deve cogliere l’opportunità della proposta di 5 notti “Alto Adige Balance”, dal 3 giugno al 13 luglio. Parteciperà ad escursioni nei più suggestivi luoghi della Val Pusteria, tra cui un percorso sullo Jochtal, per raggiungere la croce di Spinga. È compreso anche un massaggio Falkensteiner Balance a persona. Il prezzo è a partire da 175 euro a camera a notte.