Estate in bicicletta: dall’Emilia Romagna all’Alto Adige i soggiorni a misura di ciclisti

È la città di Marco Pantani e della Nove Colli. La località marinara in cui andare in bicicletta è uno stile di vita consolidato e una passione, che attrae sempre più amanti delle due ruote tra i percorsi che dalle ampie spiagge rincorrono la pianura, per salire su morbide colline e ammirare il mare dall’alto. Cesenatico (FC) è amore per i pedali. E i Ricci Hotels, che da sempre fanno della bicicletta un culto quotidiano, accolgono i cicloturisti con attenzioni e servizi specializzati. Già dal mattino, i ciclisti trovano a colazione un menu energetico, a base di prodotti locali. Hanno a disposizione mappe e consigli per scegliere i percorsi che preferiscono, un garage per la bici e una piccola officina attrezzata per eventuali interventi. Ogni giorno vengono lavati gratuitamente gli indumenti sportivi. Un meccanico è a disposizione per riparare la bicicletta in caso di necessità. Inoltre i negozi di abbigliamento per ciclisti sono convenzionati con i Ricci Hotels ed hanno sconti per gli ospiti. Intanto, chi vuole rilassarsi, può godersi i parchi piscina con idromassaggio e cascate d’acqua e i bambini divertirsi con le animazioni del mini club. Tanti i tour consigliati a partire dagli hotels, come il Wine Biking tra i sapori del territorio romagnolo, che prevede una tappa alle cantine del Podere La Fattoria, vicino Santarcangelo di Romagna, una tenuta immersa tra vigneti, ulivi e girasoli. La proposta dei Ricci Hotels – l’Hotel Valverde e l’Hotel Nettuno sono sul lungomare Carducci, l’Hotel Sport è a pochi passi di distanza e gli appartamenti di Villa Mia sono nell’isola pedonale di Gatteo Mare – si chiama Bike Special, è valida fino al 10 giugno 2018 e dal 2 settembre ed è a partire da 59 euro al giorno, in mezza pensione, tutto compreso.