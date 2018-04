Euroflora 2018: domani venerdì 20 inaugurazione, sabato 21 apertura al pubblico

Si inaugura, domani alle 17, a Genova l’undicesima edizione di Euroflora, realizzata per la prima volta nei Parchi e nei Musei di Nervi. La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio, tutti i giorni dalle 9 alle 19.30.

Nuovo il luogo, un insieme straordinario di tre parchi storici e di tre ville affacciate sulla scogliera e nuove le modalità di fruizione, la capienza è di 20.000 persone al giorno, e di accesso all’area, esclusivamente con i mezzi pubblici.

“Irish Fields” della cantautrice genovese Alessia Ramusino accoglierà gli invitati all’inaugurazione ufficiale delle 17, poi la benedizione di monsignor Nicolo Anselmi, vescovo ausiliare di Genova e il taglio del nastro. Dopo la visita alla manifestazione, davanti alla Galleria d’Arte Moderna l’esibizione del coro dei bambini dell’International School, i saluti delle autorità – del sindaco Marco Bucci, del presidente della Camera di Commercio Paolo Odone e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – del rappresentante dei florovivaisti liguri e del general manager di CCPIT Zhang Gang, a testimoniare il gemellaggio di Euroflora con l’Expo internazionale di orticultura Pechino 2019.

Al termine la consegna al presidente nazionale Unicef Giacomo Guerrera del “Premio della Solidarietà” all’Orchidea Unicef, in vendita in tutte le piazze italiane dal giorno dopo. Simbolo della cerimonia sarà la cartolina disegnata dagli studenti del Paul Klee Barabino che raffigura i Parchi di Nervi. Nell’occasione Poste Italiane sarà presente con un ufficio mobile per l’annullo speciale delle cartoline dedicato all’Unicef.

La giornata della vigilia comincerà alle nove del mattino quando prenderanno il via i lavori delle 30 giurie che valuteranno le presentazioni individuali e collettive iscritte ai 240 concorsi di Euroflora 2019. Le “Olimpiadi Verdi” sono suddivise in concorsi di onore, concorsi estetici e concorsi tecnici, pensati per esaltare e premiare le migliori eccellenze raggiunte nei settori del verde e del paesaggio. Centoquaranta le persone al lavoro, tra esperti, segretari di giuria e segretari di settore.

Presidente della giuria d’onore è Arturo Croci, esperto di florovivaismo di livello internazionale. Ai concorsi tradizionali si aggiunge quest’anno “Meraviglia nei Parchi”, il concorso riservato a paesaggisti, architetti, creativi e progettisti, realizzato grazie alla collaborazione di AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. Tredici le realizzazioni a concorso, presidente della Giuria è Clelia Tuscano dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Genova.

Una giuria ad hoc valuterà, sabato 5 maggio, lo stato di manutenzione delle singole aree espositive. In serata, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, durante la cena di gala in onore degli espositori e delle giurie di Euroflora, la proclamazione dei vincitori. La cena di gala sarà anticipata – a partire dalle ore 20- dal flash mob “Cento donne per cento fiori” per promuovere la cultura del rispetto. Un’onda blu si muoverà sullo scalone del Museo Luzzati dove Alessia Cotta Ramusino, al ritorno dalla cerimonia di inaugurazione, canterà “Iris Fields”.

Euroflora è Euroflora esalta la bellezza dei parchi con le realizzazioni di 250 professionisti del settore, tra florovivaisti, paesaggisti, maestri fioristi e decoratori floreali, i quadri dedicati all’acqua, al fuoco, alla terra e all’aria – le grandi scenografie vegetali che costellano il percorso – e oltre 500mila fiori, in contrasto con il verde dei prati e degli alberi secolari del luogo, tra cui l’Araucaria bidwillii, il grande albero sempreverde nativo dell’Australia, e la Jubea chilensis, palma originaria del Cile, riconosciuti ufficialmente come alberi monumentali e altri pregevoli esemplari arborei.

Nelle Raccolte Frugone, nella Galleria d’Arte Moderna e nella Wolfsoniana è possibile ammirare, oltre alle collezioni permanenti, mostre a tema e composizioni floreali ispirate alle opere esposte. Nel Mercato Verde è possibile acquistare esemplari della migliore produzione florovivaistica italiana e novità presentate per la prima volta al pubblico, come la canapa agroindustriale, priva di principi attivi.

Euroflora si sviluppa su 86mila metri quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi. Due gli ingressi alla manifestazione: il varco principale di via Eros da Ros e un varco secondario, in via Capolungo, vicino alla Galleria di Arte Moderna, adiacente al Mobility Point e prossimo ai posti auto riservati ai disabili. Undici i varchi di uscita, compreso Via Eros da Ros, due i varchi che consentono ai visitatori muniti di braccialetto, ritirabile presso i 5 Infopoint della manifestazione, di rientrare nell’area della manifestazione: via Eros da Ros e il varco sulla passeggiata all’altezza dei Bagni Scogliera.

La manifestazione ha il sostegno di Compagnia di San Paolo per gli interventi nei Parchi, partner ufficiale è Iren, sponsor ufficiale Basko. Official carrier è Trenitalia. Rilevante è stato l’apporto di altri sponsor come Msc, Gruppo Spinelli, Fincantieri, Novelli 1934, Toyota a cui si aggiungono gli “amici di Euroflora” ovvero Banca Passadore, Clinica Montallegro e Farmacie Genovesi – Zentiva.

Euroflora ha il patrocinio di: Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio, Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Informazioni utili

Orari di apertura al pubblico:

Euroflora è aperta tutti i giorni da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30. I cani sono ammessi con guinzaglio e museruola, ricordiamo i sacchetti per le deiezioni.

Biglietti di ingresso:

il numero giornaliero dei biglietti disponibili è limitato a 20mila unità, possono essere acquistati on line sul sito euroflora2018 e nei punti vendita Best Union Vivaticket; presso le biglietterie della Fiera di Genova in piazzale Kennedy dal 21 aprile al 6 maggio dalle 8 alle 16; nello Iat del Porto Antico tutti i giorni fino al 6 maggio dalle 9 alle 18. Per essere certi di visitare la manifestazione si raccomanda l’acquisto in prevendita, è possibile infatti che per il giorno stesso non ci sia disponibilità di posti. Il biglietto comprende l’utilizzo delle navette (da piazzale Kennedy per Genova Brignole A/R, dal parcheggio dei bus turistici in corso Europa a Nervi A/R) e il treno nella tratta ferroviaria metropolitana Genova Voltri-Genova Nervi) e costa 23 Euro.

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni, biglietto ridotto a 16 Euro per i ragazzi dai 9 ai 16 anni. Biglietto scontato a 21 Euro per i gruppi di almeno 25 persone con gratuità per l’accompagnatore. Ingresso gratuito per i visitatori con disabilità al 100% (biglietto ritirabile direttamente ai welcome desk di via Eros da Ros e via Capolungo) e, in caso di comprovata necessità, dell’accompagnatore. Biglietto ridotto a 16 Euro per i visitatori con disabilità pari o superiore al 67%.

Come arrivare

Euroflora è raggiungibile esclusivamente con i mezzi pubblici, si consiglia di utilizzare il treno. In treno. Il treno è il mezzo di trasporto più comodo per raggiungere i Parchi di Nervi. La stazione di Genova Nervi dista 150 metri dall’ingresso principale di Euroflora (via Eros da Ros). I possessori del biglietto di Euroflora, possono effettuare i viaggi di andata e ritorno in treno, gratuitamente, nell’area metropolitana compresa tra Genova Voltri e Genova Nervi La frequenza dei treni da Genova Brignole a Genova Nervi e ritorno, nelle ore di apertura della manifestazione, è mediamente di quattro treni all’ora, festivi compresi. In bus turistico.

L’area di sosta riservata ai bus turistici è in corso Europa, 147 stalli con collegamento navetta gratuito all’ingresso di Nervi (all’inizio di via Oberdan). Si consiglia l’uscita autostradale di Genova Nervi. Altri stalli, per cui è consigliata l’uscita di Genova-Est, sono previsti in piazzale Kennedy (zona Fiera) con collegamento navetta gratuito alla stazione di Genova Brignole.

Il costo del parcheggio bus per entrambe le aree è di 50 Euro.

In autobus: Le linee 15 e 17 collegano direttamente il centro città con Nervi.

Sul sito di Amt, www.amt.genova.it/amt/ trasporto-multimodale/ pianifica-il-viaggio/ si può calcolare il percorso più semplice verso la stazione di Genova Brignole. In taxi.

I tassisti genovesi propongono tariffe fisse per i percorsi principali per e da Nervi, consultabili sul sito 5966. Con il taxi è possibile arrivare in prossimità degli ingressi principali della manifestazione e ripartire dalle aree di posteggio temporanee individuate in occasione di Euroflora. Il servizio Radio Taxi Genova tel. 010.5966 è in grado di assicurare mezzi idonei al trasporto delle persone con disabilità o difficoltà motorie.

In auto. Per tutte le provenienze il parcheggio consigliato è in piazzale Kennedy (zona Fiera), collegato alla stazione di Genova Brignole con servizio navetta gratuito. La tariffa giornaliera del parcheggio è di 10 Euro. I clienti degli alberghi di Nervi dotati di parcheggi pertinenziali potranno accedere presentando ai varchi controllati dalla Polizia Municipale la prenotazione alberghiera.

Per le provenienze dalla A12 sono disponibili anche 290 posti auto a Recco, la tariffa giornaliera è 7 Euro. Recco è collegata a Nervi con il treno, con i bus ATP e con i taxi.

In camper.

Parcheggio di piazzale Kennedy (zona Fiera), collegato alla stazione di Genova Brignole con un servizio navetta gratuito. La tariffa giornaliera del parcheggio è di 20 Euro. E’ espressamente esclusa qualsiasi attività di campeggio. In battello. Collegamento via mare Genova Porto Antico Calata Mandraccio – Genova Nervi. Le partenze si effettuano con un minimo di passeggeri paganti. Il servizio si effettua in condizioni di mare e tempo favorevoli giudicate tali dal capobarca. Partenze da Genova Porto Antico (Calata Mandraccio) per Genova Nervi: ore 10:00 e 14:00 Rientro da Genova Nervi per Genova Porto Antico: ore 18:00 Tariffe da Genova Porto Antico per Genova Nervi: Adulti andata e ritorno: € 15, Adulti andata o ridotti andata e ritorno: € 10. Ridotti dai 5 ai 14 anni Info: info@golfoparadiso.it +39 0185 772091 Facebook @golfoparadisosnc Possibilità inoltre di proseguire per altre tre località: Camogli, San Fruttuoso, Portofino. Eventuali variazioni e/o sospensioni dovute a condizioni meteomarine non favorevoli, o dovute a esigenze interne di servizio, verranno esposte nel quadro orari del punto di imbarco di Genova Porto Antico. Nessun indennizzo o risarcimento verrà corrisposto dalla Società “Golfo Paradiso Snc” per eventuali ritardi, sospensioni anche parziali del servizio in relazione alle condizioni del tempo e/o comunque per caso forzato o di forza maggiore, qualunque ne siano le cause. Il servizio si effettua mare e tempo permettendo.

ACCESSO PERSONE DISABILI O CON MOBILITÀ RIDOTTA

Il percorso principale di Euroflora, con ingresso da via Eros da Ros, è stato studiato per essere accessibile a tutti, in quanto prevalentemente pianeggiante. Per i disabili motori è in distribuzione, e pubblicata sul sito, la planimetria con indicata la percentuale di pendenza per ogni tratto di percorso interno. All’inizio di via Oberdan (punto di arrivo degli autobus e delle navette) è in servizio un veicolo attrezzato ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), gestito in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, diretto all’ingresso riservato di via Capolungo (Galleria d’Arte Moderna), in prossimità del “Mobility point” Farmacie Genovesi – Zativa gestito da La Cruna. Nel Mobility point si possono noleggiare gratuitamente scooter elettrici a 4 ruote o carrozzine manuali. Per prenotare occorre scrivere una mail a turismopertutti@lacruna.com indicando giorno, fascia oraria, un cellulare di riferimento e modalità di arrivo (macchina, treno, bus turistico, bus urbano). Per agevolare l’utilizzo da parte di tutti sono previste le seguenti fasce di noleggio: 9.00-12.30 oppure 12.30-16.00 oppure 16.00-19.30. In taxi. Il servizio Radio Taxi Genova (tel.010.5966) è in grado di assicurare mezzi idonei al trasporto delle persone con disabilità o difficoltà motorie. In auto. Per le persone disabili, sia guidatori che con accompagnatore, in possesso di contrassegno sono riservati posteggi in viale Franchini, via Casotti e in via Capolungo. I disabili hanno possibilità di accesso riservato ad Euroflora dall’ingresso della Galleria di Arte Moderna. In treno. Sono stati predisposti collegamenti attrezzati da prenotare almeno 12 ore prima contattando la Sala Blu.